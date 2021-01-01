كل ما تود معرفته عن مرض الحزام الناري



مرض الحزام الناري مرض الحزام الناري

مرض الحزام الناري من الأمراض الفيروسية، وهو مرضا معديا، يسبب طفحا جلديا مؤلما، وقد يظهر في أي منطقة في الجسم، ولكن مرض الحزام الناري في معظم الأحيان يظهر في منطقة الخصر ويحيط بها كالحزام، ولذلك أطلق عليه مرض الحزام الناري، وهو يسبب ألما شديدا للمريض.







ما هو مرض الحزام الناري

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تؤكد الدكتورة ليندي فوكس استشاري الأمراض الجلدية، أن مرض الحزام الناري هو أحد الأمراض الفيروسية، وهو تطور لمرض الجدري المائي، الذي عادة ما يصيب الاطفال الصغار، فبعض الأطفال عندما يصابون بالجدري المائي لا يتم شفاؤهم تماما من الفيروس، بل يظل الفيروس كامنا بالجسم، ويتطور عند الكبر، وبشكل خاص في الخمسينيات من العمر، ليظهر في شكل مرض الحزام الناري.تضيف دكتورة ليندي، أن كمون مرض الجدري المائي بالجسم، وظهوره عند التقدم في العمر في شكل مرض الحزام الناري، قد يرجع إلى ضعف المناعة، وهو فيروس يصيب العصب، ويصل إلى الجلد في شكل طفح جلدي يسبب ألما شديدا.اعراض مرض الحزام الناريوتوضح دكتورة ليندي، أن اكتشاف مرض الحزام الناري مبكرا يساعد في مواجهته والشفاء السريع منه، ويمكن ذلك من خلال ملاحظة الأعراض التالية:الطفح الجلديوهو العلامة الأكثر دلالة على الإصابة بالحزام الناري، فعندما ينشط الفيروس بالعصب، تظهر بثور مليئة السوائل، تشبه بثور الجدري المائي، أجزاء من الجسم، كأسفل الظهر، والصدر، والأرداف، أو الرقبة.في البداية، ستمتلئ البثور بسائل واضح، ولكن بعد بضعة أيام، ستتدفق السوائل سوف، وتصبح حبوب بلون أكثر قتامة، مع الشعور بألم شديد.التنميلواحدة من الأعراض الأولى للحزام الناري، هو الشعور المفاجئ بالتنميل والوخز، وعادة ما تظهر كحساسية شديدة للمس في منطقة بعينها من الجسم، أو على جانب واحد من الجسم.وهذا يحدث؛ لأن الفيروس يؤثر على جذور الأعصاب.الغثيانتتشابه أعراض الحزام الناري مع الإنفلونزا، في معظم الحالات، فيصاب بالغثيان، وقد تحدث آلام حادة في المعدة أيضا، والبعض يعانون من الإسهال أو التقيؤ.صداع الرأسغالبا ما يسبب فيروس الحزام الناري، ألما بالأعصاب وجذور الأعصاب، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بصداع مؤلم ومتكرر، وغالبا لا تجدي معه الأدوية المضادة للصداع، وذلك لأن الصداع يحدث بسبب التهاب الأعصاب.القشعريرةهذا العرض شائع جدا، عندما يحاول الجسم محاربة العدوى.علاج مرض الحزام الناريوأخيرا تؤكد دكتورة ليندي فوكس أنه مرض الحزام الناريليس له علاجا نهائيا، ولكن هناك طرق لتخفيف الأعراض والآلام المصاحبة له، مثل مضادات الفيروسات والمسكنات التي تساعد على تقليل الالم والالتهابات المصاحبة للمرض.كذلك لابد من الحرص على جفاف المنطقة المصابة دائما، وتقليل خطر العدوى، والحرص على ارتداء ملابس واسعة لمنع الاحتكاك الذي قد يزيد من الالتهابات.ويمكن إعطاء المريض بعض الادوية التي تحد من انتشار مرض الحزام الناري، وتعالج الاعراض، حتى يتم الشفاء منه، وغالبا ما تستمر اعراض مرض الحزام الناري من أسبوعين إلى 6 أسابيع.