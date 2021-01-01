أكدت دراسة حديثة نُشرت في مجلةHepatology Clinical Gastroenterology and ،أن تناول القهوة بكثرة قد يساعد في حماية الكبد من الأمراض المزمنة، ووفقًا للدراسة، فإن شرب أكثر من ثلاثة فناجين من القهوة كان مرتبطًا بتقليل تصلب الكبد، بحسب ما نشره موقع "eatingwell".
القهوة
جمعت الدراسة بيانات من 4510 بالغًا يعيشون في الولايات المتحدة كانوا جزءًا من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية 2017-2018، 73% من المشاركين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة خضع جميع المشاركين في الدراسة لتحليل غذائي.
درس الباحثون العلاقة بين استهلاك ثلاثة مشروبات مختلفة (القهوة والقهوة منزوعة الكافيين والشاي) ووجدوا أن أولئك الذين أبلغوا عن شرب ثلاثة أكواب من القهوة التي تحتوي على الكافيين كل يوم لديهم مستويات أقل من تصلب الكبد من أولئك الذين لم يستهلكوا أي قهوة، لم يكن هناك ارتباط معنوي بين قياس تصلب الكبد واستهلاك القهوة أو الشاي منزوعة الكافيين.
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التعليقات على دراسة: شرب 3 فناجين من القهوة يوميًا يحمى الكبد من الأمراض المزمنة
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