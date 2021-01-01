دراسة: شرب 3 فناجين من القهوة يوميًا يحمى الكبد من الأمراض المزمنة



القهوة القهوة

أكدت دراسة حديثة نُشرت في مجلةHepatology Clinical Gastroenterology and ،أن تناول القهوة بكثرة قد يساعد في حماية الكبد من الأمراض المزمنة، ووفقًا للدراسة، فإن شرب أكثر من ثلاثة فناجين من القهوة كان مرتبطًا بتقليل تصلب الكبد، بحسب ما نشره موقع "eatingwell".



القهوة

جمعت الدراسة بيانات من 4510 بالغًا يعيشون في الولايات المتحدة كانوا جزءًا من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية 2017-2018، 73% من المشاركين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة خضع جميع المشاركين في الدراسة لتحليل غذائي.



درس الباحثون العلاقة بين استهلاك ثلاثة مشروبات مختلفة (القهوة والقهوة منزوعة الكافيين والشاي) ووجدوا أن أولئك الذين أبلغوا عن شرب ثلاثة أكواب من القهوة التي تحتوي على الكافيين كل يوم لديهم مستويات أقل من تصلب الكبد من أولئك الذين لم يستهلكوا أي قهوة، لم يكن هناك ارتباط معنوي بين قياس تصلب الكبد واستهلاك القهوة أو الشاي منزوعة الكافيين.

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قالت الدراسة، إن استهلاك القهوة لم يؤثر على ظهور مرض الكبد الدهني، الأشخاص الذين يعانون من تصلب الكبد المرتفع هم أكثر عرضة للإصابة بتشمع الكبد ، وهو نوع من أمراض الكبد المزمنة التي تؤدي إلى فقدان العضو القدرة على العمل وشفاء نفسه.قام الباحثون بإزالة أي قهوة أو شاي محلى بالسكر من النتائج، لأن المشروبات المحلاة أدت في الواقع إلى زيادة تصلب الكبد، الإفراط في تناول السكر يمكن أن يؤدي إلى التهاب في جميع أنحاء الجسم.ومن جانبها أوضحت جيسيكا بول أخصائية التغذية، أن هذا لا يعني عدم إضافة أي سكريات إلى القهوة أو الشاي، ولكن يجب أن تكون على دراية بالمقدار الذي تضيفه وحاول تدريجياً تقليل تناوله، وأضافت أن للقهوة الكثير من الفوائد الصحية بما في ذلك تعزيز صحة الكبد ، فإن شرب بضعة أكواب في اليوم ليس رصاصة سحرية، مشيرة إلى أن من أجل صحة الكبد المثلى، يجب تناول نظام غذائي صحي (ودمج هذه الأطعمة المفيدة لكبدك)، وممارسة الكثير من التمارين.