بوتين: نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا يمثل تهديدا لروسيا

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا يشكل تهديدا لروسيا.
وقال في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، في سوتشي: "هناك خطط لدى الولايات المتحدة وهي معروفة للجميع، لنشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا، وهو ما يشكل أيضا خطرا كبيرا وتهديدا لنا".
كذلك تطرق الرئيس الروسي إلى تكثيف طيران حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتحليقة قرب حدود روسيا، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب العمل على تعزيز الدفاعات الجوية.
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