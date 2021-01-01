أعلن الجيش الإسرائيلي عن "إحباط عملية تهريب مخدرات من مصر إلى إسرائيل بقيمة 1.9 مليون دولار"، مشيرا إلى أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين عناصره والمهربين.
وقال الجيش الإسرائيلي على حسابه عبر "تويتر" إن "عددا من المشتبه بهم حاولوا مؤخرا تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران الإقليمي".
وأضاف أن "عناصره الناشطين في المنطقة أحبطوا عملية التهريب، وصادروا حوالي 300 كيلوغرام من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين شيكل (1.9 مليون دولار)"، مشيرا إلى أنه تم تسليم المضبوطات إلى الشرطة الإسرائيلي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومهربي مخدرات على الحدود المصرية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق