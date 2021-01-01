جوجل تصدر تحديث Android 12L لجميع أجهزة تابلت أندرويد بمميزات جديدة

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جوجل تصدر تحديث Android 12L لجميع أجهزة تابلت أندرويد بمميزات جديدة

أصدرت شركة جوجل الأمريكية تحديثا جديدا لأجهزة التابلت التي تعمل بنظام أندرويد والتي تعتبر قديمة نسبيا ويقدم التحديث الذى تم إطلاقه تحت اسم Android 12L عدد من الميزات الكبيرة لهذه الأجهزة تجعلها تتنافس مع أجهزة التابلت الاخرى التي تعمل بنظام ويندوز.

وبحسب موقع Engadget فإن تحديث Android 12L الذى أطلقته جوجل لأجهزة تابلت أندرويد يعتبر فرصة جديدة حيث تتيح الميزات الجديدة في التحديث تسريع أداء الهاتف وكذلك تحسين عمل الشاشة والكاميرا، وسرعة أداء التطبيقات.

ويضيف تحديث Android 12L تحسينات لقفل الشاشة مع ترقية كبيرة في الإضاءة و الألوان وشريط مهام جديد مثل الموجود على جهاز Chromebook ، وميزات لتخفيض المساحة وكذلك تجربة النوافذ المتعددة.

ويعتبر تحديث Android 12L هو تحديث مصمم خصيصا لأجهزة تابلت أندرويد التي صدرت في السنوات القليلة الماضية مع شاشات كبيرة بما في ذلك الأجهزة القابلة للطي وكذلك أجهزة اللاب توب.

و أصدرت جوجل أمس تحديث جديد لمتصفح كروم لمكافحة عدد من الثغرات الأمنية الخطيرة ،وهو إصدار 95.0.4638.69 ، وذكرت جوجل أن هذا الإصدار سيكون على مراحل وسيتم طرحه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة، وهذا يعني أنك قد لا تتمكن من حماية نفسك على الفور.



المصدر: صدى البلد

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