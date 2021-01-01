لهذا السبب ميزة iCloud Private Relay من آبل تشكل كابوسا بالنسبة الشركات

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لهذا السبب ميزة iCloud Private Relay من آبل تشكل كابوسا بالنسبة الشركات

يبدو أن شركة آبل الأمريكية ستكون سببا في أزمة كبيرة في المؤسسات والشركات نتيجة استخدام ميزة iCloud Private Relay التي تعتبر جزءا من اشتراك + iCloud ، والتي أطلقتها ضمن نظام تشغيلها الأحدث iOS 15 .

وبحسب تقرير في FingerprintJS فإن ميزة iCloud Private Relay تسببت في مشكلة كبيرة داخل المؤسسات والشركات مع أقسام IT أو تكنولوجيا المعلومات، حيث أن الميزة تتيح للمستخدمين إخفاء عنوان IP الخاص بهم، مما يجعلهم يدخلون على أى ملفات أو برامج داخل الشركة بدون علم أحد .

وتتيح ميزة iCloud Private Relay حماية كبيرة من التشفير لأى مستخدمي تمكنه من تشفير طلبات DNS ، وكذلك عنوان IP الخاص به مما يجعل أى عملية تقنية تحدث داخل الشركة لا يمكن التعرف عليها من قبل مهندسي IT الموجودين داخل الشركة.

وفقا لموقع MakeUseOf فإن ميزة iCloud Private Relay تعتبر كابوسا كما أنها قد خلقت ظاهرة ظل لتقنية المعلومات، حيث أنها تعتبر بمثابة شبكة VPN تحجب كل شئ خلف المستخدم .

وتقوم ميزة Private Relay بشكل كبير من تتبع المستخدم على مستوى نظام أعمق، كما أنه يتم اعتبار ميزة Private Relay مناهضة للمنافسة أوقد يتم توجيه اتهامات لشركة آبل بالممارسات الاحتكارية في المستقبل.



المصدر: صدى البلد

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