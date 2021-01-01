كشف نيك فوس، كبير مديري تكنولوجيا المعلومات في موقع تويتر أن تويتر قام بترقية وتحسين عنصر المصادقة الثنائية لجميع موظفيه كما أن الشركة طلبت منهم استبدال عناصر الحماية بمفاتيح الأمان لضمان عدم اختراقهم لتلافي حدوث الهجمة الإلكترونية الكبيرة التي حدثت العام الماضى.
وقال نيك فوس إن تويتر عمل على ترحيل جميع موظفيه من نظام المصادقة الثنائية التي تتضمن الرسائل القصيرة أو تطبيقات المصادقة إلى مفاتيح الأمان في أقل من ثلاثة أشهر، كما كشفت الشركة جهودها لزيادة استخدام مفاتيح الأمان لمنع هجمات التصيد الاحتيالي.
وبحسب موقع TechToSee فإنه بعد اختراق يوليو 2020 ، الذى يعتبر أكبر اختراق من نوعه حدث لموقع تويتر، اكتشف الموقع أن المهاجمين سيطروا على عشرات الحسابات رفيعة المستوى بعد سرقة بيانات اعتماد موظفي تويتر.
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التعليقات على تويتر يطلب من موظفيه التحول لمفاتيح الأمان لتلافي تكرار اختراق العام الماضي
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