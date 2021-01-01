سامسونج تعلن دخولها عالم الألعاب السحابية على تليفزيونها Tizen

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية دخولها عالم الألعاب السحابية من خلال أجهزة التليفزيون الذكية الخاصة بها Tizen ، وقررت الشركة أن تنافس شركات كبرى في هذا المجال مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت.
وبحسب موقع The Verge فإن سامسونج كشفت عن خطتها لاقتحام عالم الألعاب السحابية في مؤتمر مطوري الشركة وعلى الرغم من أنها لم تعلن عن أية تفاصيل مهمة متعلقة بالمشروع إلا أنها تعمل على تنفيذه بداية من هذا العام.
وتريد سامسونج دخول عالم الألعاب السحاببية لمنافسة خدمات مثل خدمة Stadia من جوجل وخدمة Luna أمازون وكذلك ألعاب مايكروسوفت و Nvidia ، والتي تم إطلاقها على الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب إلا أن سامسونج ستطلقها على أجهزة التليفزيون Tizen .
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