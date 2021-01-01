كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية في طريقها لإطلاق سماعات الرأس المختلطة AR و VR والتي تعمل بتكنولوجيا الواقع الافتراضى والمعزز معا ، حيث سيتم إصدارها في العام المقبل 2022 .
وبحسب موقع AppleInsider فإن سماعة الواقع المختلط من آبل AR و VR ستكون عبارة عن سماعة مثبتة على الرأس وستحتوى على عدد التقنيات الكبيرة مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لتستطيع ادخال المستخدم في العالم الافتراضي.
وتشير التقارير، إلى أن شركة آبل تعمل أيضا على إطلاق نظارة Apple Glass للواقع الافتراضى لإطلاقها بالتزامن مع السماعة أو في وقت قريب من إطلاقها العام المقبل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بتكنولوجيا AR و VR.. آبل تستعد لإطلاق سماعة الواقع المختلط بسعر باهظ
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق