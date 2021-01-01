عادت أخيرا لعبة الفيديو الشهيرة Roblox بعد انقطاع دام ثلاثة أيام بسبب عطل تقنى، حيث بدأت اللعبة في الانقطاع التدريجي أولا ثم بعد ذلك انقطعت بشكل تام، مما جعل الملايين من مستخدمي اللعبة يلجئون إلى مواقع التواصل للتبيلغ عن العطل.
وبحسب موقع Engadget فإن الانقطاع التدريجي للعبة Roblox قد بدأ مساء يوم 28 أكتوبرثم تبعها عطل تام لمدة 3 أيام متواصلة إلا أن عادت منذ قليل، حيث أثر الانقطاع على أكثر من 40 مليون مستخدم يوميا.
وقالت الشركة المطورة للعبة الفيديو Roblox إنها تعمل "بشكل تدريجي" على إعادة الخدمة بعد تحديد السبب قبل أكثر من ساعة حيث كانت الشركة تعتقد أن العطل لن يدون كل هذا الوقت وأنها سترجع خلال ساعات قليلة.
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التعليقات على عودة لعبة Roblox إلى الإنترنت بعد انقطاع استمر 3 أيام
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