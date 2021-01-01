

ميزات خصوصية آبل تسببت في خسارة فيسبوك وتويتر ويوتيوب 10 مليارات دولار ميزات خصوصية آبل تسببت في خسارة فيسبوك وتويتر ويوتيوب 10 مليارات دولار

كشفت مجموعة من التحقيقات أن كبرى منصات التواصل الاجتماعى العالمية مثل فيسبوك وتويتر وسناب شات ويوتيوب قد خسروا حوالي 10 مليارات دولار من أرباحهم السنوية بسبب ميزات الخصوصية التي أطلقتها شركة آبل.



وبحسب تحقيق أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز فإن سياسة الشفافية ومنع تتبع التطبيقات التى أطلقتها شركة آبل ضمن أنظمتها التشغيلية تسببت في خسارة كبرى مواقع التواصل حوالي 10 مليارات دولار .



وصرح إريك سيوفيرت ، مستشار تكنولوجيا المعلومات ، لفاينانشيال تايمز بأنه "يتعين على بعض المنصات الأكثر تأثراً، وخاصة فيسبوك إعادة بناء أجهزتها من الصفر نتيجة خاصية ATT".

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وأضاف "أعتقد أن بناء بنية تحتية جديدة يستغرق سنة واحدة على الأقل، كما يجب تطوير أدوات وأطر عمل جديدة من البداية واختبارها على نطاق واسع قبل نشرها على عدد كبير من المستخدمين ".وستجبر سياسة آبل الجديدة المنصات الاجتماعية والتطبيقات الأخرى على أن تصبح أكثر إبداعًا في إعلاناتها، سواء كان ذلك يعني التركيز على هواتف أندرويد أو الاستثمار في أعمال إعلانات آبل، بدلا من جمع بيانات المستخدمين وتتبعها، وسيتعين عليهم اكتشاف مصدر آخر للإيرادات بدلا من تتبع الأشخاص على هواتف آيفون .وانتقدت شركة ميتا فيسبوك سابقا هذه الخطوة حيث فقد تطبيق Facebook فيسبوك قدرا كبيرا من إيراداته مقارنة بالمنصات الاجتماعية الأخرى نظرًا لحجمه الهائل، وفي الوقت نفسه ، حقق تطبيق Snap سناب شات أسوأ أداء لأن إعلاناته مرتبطة بشكل أساسي بالهواتف الذكية .