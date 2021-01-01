

تحديث جديد للهاتفين OnePlus 7 و7 Pro يعالج مشكلة تأخير شاشة الاتصال تحديث جديد للهاتفين OnePlus 7 و7 Pro يعالج مشكلة تأخير شاشة الاتصال

أعلنت اليوم شركة ون بلس عن وصول تحديث جديد لسلسلة هواتف OnePlus 7 Series التي تم إطلاقها في عام 2019 ويجلب معه العديد من الإصلاحات والإضافات التي ستحسن من أداء الجهاز ويجلب أيضا تحديثات الأمان لشهر أكتوبر 2021 (وهذا أمر جيد للغاية لأننا ما زالنا في شهر أكتوبر)، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا التحديث يهدف إلى إصلاح مشكلة تأخير شاشة الاتصال.



أكدت ون بلس أن التحديث يصل تحت مسمى OxygenOS 11.0.4.1 ويعتمد على نظام Android 11 ويركز بشكل كبير على إصلاح مشكلة قديمة يعاني منها مستخدمو الهاتفين OnePlus 7 وOnePlus 7 Pro حيث يتم عرض واجهة المكالمات الواردة بتأخير ملحوظ للغاية، لذلك إذا كنت تعاني من هذه المشكلة فلا تقلق لأن هذا التحديث سيعالجها ومن المفترض ألّا تظهر لك بعد اليوم.



وبغض النظر عن مشكلة تأخير شاشة الاتصال، فالتحديث الجديد سيتضمن تحديثات الأمان لشهر أكتوبر 2021 وسيتضمن أيضا تحسينات لأداء الكاميرا من ناحية التصوير الليلي وتصوير الفيديوهات بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى التي ستحسن أداء الجهاز بشكل عام.

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إصدار التحديث الجديد للهاتف OnePlus 7 هو 11.0.4.1GM57BA وذلك للمستخدمين الموجودين في أوروبا و11.0.4.1.GM57AA للمستخدمين حول العالم، أما إصدار التحديث للهاتف OnePlus 7 Pro فهو 11.0.4.1GM21BA أوروبيا و11.0.4.1.GM21AA عالميا، مع العلم بأن بدء التشغيل في منطقة الاتحاد الأوروبي يتخلف قليلا عن الإصدار العالمي.وعلاوة على ذلك فإن هذا التحديث يتم طرحه على مراحل مع وجود عدد محدود من الهواتف التي تستقبله كل يوم (من الممكن أن تحصل على التحديث اليوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر)، ويمكنك التحقق من وصول التحديث عن طريق الذهاب إلى تطبيق الإعدادات والنقر على خيار النظام الموجود في الأسفل ثم اضغط على خيار تحديثات النظام.