وثق تلسكوب "هابل" مشهدا مثيرا لاحتضار نجم في الفضاء، بالتقاط صورة له حيث بدا كنقطة متوهجة تحيط بها هالة عملاقة مضيئة.
والتقط التلسكوب صور النجم العملاق الأحمر "سي دبليو ليونيس"، الخميس، حيث ظهر احتضاره شبيها بشبكة عنكبوت عملاقة ذات لون برتقالي مائل للحمرة، نتيجة تراكم غيوم مغبرة من الكربون السخامي التي تبتلع النجم.
ويقع النجم على مسافة 400 سنة ضوئية من الأرض، وهو أقرب نجم كربوني لكوكبنا، مما يمنح علماء الفلك فرصة لفهم التفاعل بين الجرم السماوي العملاق والغلاف المضطرب المحيط به.
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التعليقات على صورة مذهلة توثق "احتضار نجم" في الفضاء
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