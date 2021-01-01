

شاهد: من أفضل سيارة رياضية ذات أداء عالي.. نيسان GT-R أم أودي RS5 أم BMW M4؟ شاهد: من أفضل سيارة رياضية ذات أداء عالي.. نيسان GT-R أم أودي RS5 أم BMW M4؟

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لمقارنة تفصيلية بين 3 من السيارات الرياضية ذات الأداء العالي، الأولى كانت سيارة BMW M4 فئة Competition، والثانية نيسان GT-R الشهيرة، والثالثة كانت أودي RS5، حيث نشر موقع Throttle House المتخصص في السيارات هذا الفيديو لمعرفة من السيارة الافضل بين السيارات الثلاثة السابقين من فئة السيارات الرياضية ذات الأداء العالي.



جدير بالذكر أن هذا الموقع اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذه الموديلات من BMW ونيسان وأودي وأهم مميزاتهم، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: