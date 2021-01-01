زيادة جديدة على أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2022

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو باعتبارها وكيلا لسيارات هيونداي في مصر عن تقديمها زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها إلنترا HD، حيث تبين أن هذه الزيادة قيمتها 6000 جنيه (قيمة الزيادة السابقة 2000 جنيه) على جميع الفئات الأربعة من هذا الموديل، وبذلك أصبحت أسعارهم الجديدة كالتالي:
- فئة أولى من 248 ألف و900 جنيه إلى 254 ألف و900 (زيادة 6000 جنيه).
- فئة ثانية من 255 ألف و900 جنيه إلى 261 ألف و900 (زيادة 6000 جنيه).
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