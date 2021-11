بأسعار تنافسيه "بودى جروب" تشعل المنافسه بسوق الـ "SUV" بطرح سيارات "بايك" بأسعار تنافسيه "بودى جروب" تشعل المنافسه بسوق الـ "SUV" بطرح سيارات "بايك"

تمكنت "بودى جروب" للسيارات مؤخراً من إنتزاع أحقية وكالة سيارات (BAIC) الصينية الشهيرة وذلك بعد دخولها بتنافسية كبيرة مع عدد من الشركات المصرية العاملة بسوق السيارات المصري، حيث إستمرت عمليات التفاوض بين كافة الأطراف من جانب والشركة الأم بالصين من جانب آخر على أحقية الحصول على هذه الوكالة لما يزيد عن عام كامل.. تكللت في النهاية بفوز "بودي جروب" بأحقية التمثيل الحصري لسيارات (بايك – BAIC)، الأمر الذي يؤكد على قوة ملف الشركة ورؤيتهم المتطورة القادمة فى تفعيل الوكالة بالسوق المصرى للسيارات.



ومن جانبه أشار الأستاذ أسامة بودى – رئيس مجلس إدارة "بودى جروب" قائلاً: " بعد ما يزيد من عام كامل من التفاض مع الشركة الأم ، جاء الوقت الإعلان عن إنطلاق وكالتنا الجديدة لسيارات (BAIC) بالسوق المصرية لنؤكد معها على تحضيراتنا القادمة للتأكيد على تنافسية سيارات (بايك – BAIC) التى تتميز بمجموعة من التجهيزات والتصاميم التنافسية جداً مقابل مثيلاتها من السيارات بالسوق .. وخاصة مع مجموعة الطرازات الأولى المزمع البدء بطرحها بالسوق والتى ستأتى جميعها من فئة سيارات الـ SUV المسيطرة بالسوق حالياً مع ما تحت المتوسطة (X3) ، والمتوسطة (X5) والفاخرة الكبيرة (X7) ، وذلك بخلاف أسعارها التى ستمثل صدمة تنافسية للكثيرين بمصر .. وهو ما سيؤكد أن المرحلة القادمة بسوق السيارات ذات المنشأ الصينى بمصر ستكون (مرحلة سيارات بايك) ".



كما أضاف بودى قائلاً: " لقد أعددنا إلى شبكة متميزة من الموزعين ومراكز قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع والتى تزيد عن 11 مركزاَ حالياً ، والموزعة على مجموعة محافظات مصر ، فبالقاهره تغطى (جسر السويس - المعادى - مدينه نصر) وبالجيزه (المريوطيه - ٦ اكتوبر) ، الاسكندريه ، اسيوط، المنصوره، المحله، الغردقه، السويس ... كما تستعد الشركة للوصل إلى رقم 24 مركزاً قبل الإنتهاء من العام الجارى...بالوقت نفسه أكد أسامة بودى على إلتزامهم التام نحو كافة عملاء سيارات بايك السابقين بالسوق المصرى فى تعزيز منهم لدعم الصورة الإيجابية لكافة سيارات العلامة الرائدة بالسوق".

عن مجموعة "بودى جروب": تأسست مجموعة بودى جروب للسيارات عام 1985 لتعمل بمجال تجارة السيارات داخل مصر وخارجها ، بخلاف عدد من القطاعات الخدمية الأخرى – أهمها ثمثيلها لزيوت شيلد الكويتية الشهيرة – وقد تمكنت خلال سنوات عملها من تقديم عدد من الوكالات للسوق المصرية ، والتى يأتى على رأسها (كيمبو) المتخصصة بسيارات النقل الخفيف ونقل الركاب ، علاوة على وكالة سيارات (شانجى) ... وغيرها من الوكالات وتوزيعات السيارات الأخرى بالسوق.عن مجموعة (بايك – BAIC) العالمية:تاريخ مجموعة (بايك - Beijing Automotive Industry Corp. (BAIC)) يرجع الي العام 1958 والمملوكة بالكامل للحكومة الصينية – الأمر الذى يزيد من موثوقيتها فى التعامل مع شركائها العالميين – فيما يزيد رأسمال الشركة عن 45 مليار دولار أمريكى ، حيث قدمت أول سيارة سيدان مطورة بشكل مستقل في الصين ، حيث يعتبر ذلك كبداية رسمية إلي انتاج السيارات في بكين، واتخذت بايك طريقها نحو التطور العظيم منذ ذلك الوقت. و لم تتوقف شركة بايك خلال الـ 60 سنة الماضية، منذ سنة 1958 و استمرت في التقدم والازدهار، استغرقت المجموعة 35 سنة لزيادة الإنتاج من 0 إلى 1 مليون سيارة و 18 سنة من 1 مليون إلى 10 ملايين سيارة وخمس سنوات من 10 مليون إلى 20 مليون سيارة وأربع سنوات من 20 مليون إلى 30 مليون سيارة في فترة الانتاج ، كما طورت شركة بايك تكنولوجياتها الخاصة للوصول القمة فى صناعة السيارات و عن شعار مجموعة بايك " أمنياتكم... مسعانا " سـتظل مجموعـة بايـك ملتزمـة بفلسـفة" أمنيـاتكم .وتسـلك بايك الطريـق نحـو الاسـتدامة مع تميـز واسـع بتطـوير عـالي الجـودة وقـائم علـى الخـدمات وبنطـاق عـالمي ، كما تعمل على خلـق بيئـة منخفضـة لانبعاثات الكربـون، و محاولـة لبنـاء نفسـها كشـركة مصـنعة السيارات المبتكرة ، وتوفر للجمهـور حلـول تنقل عالية الجودة وآمنة وصديقة للبيئة ولتصبح شركة تصنيع سيارات ومزود خدمة منافس دولًيا ورائدة في تقديم الجودة والتنقل المريحجدير بالذكر انه في سعي مجموعة بايك للوصول للعالمية قامت الشركة فـي 18 أكتـوبر، 2002 بتقديم شـركة هيونـداي بكـين للسـيارات كأول مشـروع مشـترك كامـل لتصـنيع السـيارات بعـد انضـمام الصـين إلـى منظمـة التجارة العالمية. وفي 8 أغسـطس ،2005 أسسـت بايـك شركة Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (Beijing-Benz) بالتعـاون مع Daimler AG and Daimler Greater China Ltd و ليصبح مشـروعاً مشـتركاً لشـركة (مرسيدس) دايملـر إيـه جـي الالمانية اللتـي لـديها منصـات لسـيارات الـدفع الأمـامي والسـيارات ذات الـدفع الخلفـي والسـيارات الكهربائية بالإضافة إلى مصانع السيارات وبطاريات الطاقة؛ وتصدير الأجزاء والمكونات الأساسية للمحركات والسيارات الكاملة ولتصبح جزءً مهًماً من شبكات الإنتـاج العالميـة لشـركة مرسـيدس بنـز الالمانية العالمية.