

العدسات التجسسية ترصد VW ID.5 GTX الجديدة من فولكس فاجن.. صور العدسات التجسسية ترصد VW ID.5 GTX الجديدة من فولكس فاجن.. صور

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الالمانية فولكس فاجن من تألقها داخل الاسواق العالمية للسيارات، عبر باقة من الطرازات القوية التي تتنوع من تصميم إلى آخر، إلى جانب التقنيات الفنية المستخدمة، وكثير من عناصر دعم قائد المركبة وغيرها من الوسائل المتطورة.



VW ID.5 GTX من فولكس فاجن



واستطاعت عدسات التصوير التجسسية أن ترصد بعض اللقطات للنسخة الجديدة والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، وذلك اثناء تأدية اختبارات الاداء داخل حلبة نوربورغرينج مع بعض التمويهات، ولكن كشفت فولكس فاجن عن مقطع فيديو ترويجي يعتمد على عرض قدرات التصميم الخارجي.



من المفترض أن يتم الاعلان عن النسخة VW ID.5 GTX في الثالث من نوفمبر من العام الجاري 2021، وفي وقت سابق كشفت الشركة الالمانية عن بعض المعلومات مثل انفراد السيارة ببطارية ليثيون ايون كبيرة الحجم، تستطيع ان تقطع مسافات قدرها 497 كيلومتر للشحنة الواحدة، إلى جانب نظام دفع رباعي مع محرك ثنائي الاداء.

وتتميز السيارة VW ID.5 GTX من فولكس فاجن بقوة تسارع وانطلاق من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 6.2 ثانية، بينما تقدر القوة الخاصة بالسيارة بـ 295 حصان (220 كيلو واط / 299 حصان).وتعتمد السيارة VW ID.5 GTX على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق، بالاضافة إلى زجاج خلفي انسيابي، ومرايات جانبية ذات شرائط ضوئية LED، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، والذي زود بفتحات متعددة المقاطع الهوائية، وبالطبع سوف تضم هذه النسخة باقة عالية الاداء من تجهيزات الامن والحماية وبرامج دعم قائد المركبة.



