تعرف على أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم الأحد

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تعرف على أسعار حديد التسليح والأسمنت اليوم الأحد

شهدت أسعار الحديد "التسليح" اليوم الأحد 31-10-2021 استقرارا لجميع مواد البناء في السوق المحلي، حيث سجل حديد التسليح بين 15000-15500جنيه للطن تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 15500-16000جنيه للطن.

وتراوحت أسعار الأسمنت البورتلاندي بين 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250جنيها للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك، وسجل الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

المصدر: اليوم السابع

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