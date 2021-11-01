

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 1-11-2021 أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 1-11-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 1 نوفمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

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سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.كما سجل اليورو للشراء 18.0595 جنيه، والبيع 18.2017 جنيه.وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.3752 جنيه، والبيع 21.5465 جنيه.فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.621 جنيه، والبيع 12.7223 جنيه. ‏سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.4276 جنيه، والبيع 2.4468 جنيه.أسعار صرف العملات الأجنبية اليوموسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8493 جنيه، والبيع 1.865 جنيه.كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8165 جنيه، والبيع 1.8323 جنيه.وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 17.0538 جنيه، والبيع 17.1984 جنيه.سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.6833 جنيه، والبيع 13.8094 جنيه.وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.7316 جنيه، والبيع 11.8428 جنيه.