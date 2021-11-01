

أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 1- 11- 2021 أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 1- 11- 2021

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين الأول من نوفمبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.





وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 891 جنيها



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الإثنين نحو 817 جنيها

قد يعجبك أيضا...

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 780جنيهابينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 669جنيها.بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 520 جنيها.بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين نحو 446 جنيها.ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين نحو 6240 جنيها.بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين نحو 891.429 الف جنيهوسجل سعر الذهب عالميا نحو 1785 دولار للأوقيةأسعار المصنعية والدمغةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية