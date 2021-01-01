

مخبوزات للإفطار |«بنت الصحن» من المطبخ اليمني مخبوزات للإفطار |«بنت الصحن» من المطبخ اليمني

تعتبر بنت الصحن من الحلويات التقليدية البسيطة والتراثية في اليمن، حيث يتم تناولها على الإفطار أو بين الوجبات.



لذلك نقدم لكم خطوات وطريقة « بنت الصحن »:



مقادير بنت الصحن :

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- كوب و ثلاثة أرباع الكوب حليب دافئ- 2 بيض- ملعقة كبيرة خميرة فورية- ملعقة صغيرة بيكنج بودر- نصف ملعقة صغيرة ملح- ملعقتين سكر- 5 أكواب طحين- نصف كوب زيت- زبدة حيواني مذابه- سمسم أو حبة البركة ( الحبه السوداء)- عسلخليط تلميع بنت الصحن :- بيض مع ملعقتين كبيرة حليبأو زبادي أو كريمة خفق أو قشطة- طريقة عمل بنت الصحن :- نضع كوب حليب و البيض وهنا يمكنك أن تضعي بيضة واحدة أو أن تكتفي بالحليب دون البيض اذا كنت لا تحبين.- ونضع الخميره والبيكنج بودر والملح والسكر ثم نخلطهم ببعض ثم نضيف كوبين دقيق.- ونخلطهم ببعض حتى يختفي الدقيق ثم نضيف باقي 3 أكواب من الطحين بعدها نصب ثلاثة أرباع الكوب من الحليب الدافئ تدريجياً .- ثم نضيف كوب الزيت تدريجياً بعدها نغطيها بورق النايلون لتختمر ويتضاعف حجمها بعد أن تختمر العجين نقطعها إلى 13 كره ثم نغطيها بكيس لمدة 5 دقائق.- ندهن الصينية بالزبدة أو السمنة- ثم نأخذ كره من العجين ونمدها ونفردها على الصينية- وندهن أول طبقة بالزبدة ثم نأخذ كره أخرى ونمدها على الصينيه وندهنها بالزبده وهكذا نمد كل الكرات بنفس الطريقة وكل طبقة نمدها نرش عليها الزبدة وأخر طبقة ندهنها بخليط التلميع المكون من بيض وحليب ثم نرش عليها السمسم أو حبة البركة (الحبة السوداء)- ثم نتركها تختمر ليتضاعف حجمها قليلاً لمدة 10 دقائق اذا كان الجو حار أو لمدة ربع ساعة إذا كان الجو بارد- وندخلها للفرن الساخن مسبقاً على أعلى درجة ونشعل النار من الأسفل فقط ونتركها لمدة نصف ساعة وأخيراً نصب عليها العسل.