

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضاني طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضاني

مع دخول فصل الشتاء تبدأ ربات البيوت في البحث عن أكلات تمد الجسم بالدفئ، وتعد الأكلات التي تحتوي على الصلصة من أهم الأطباق التي تلجأ إليه الكثيرات، ويعتبر طاجن البامية من أكثر الأطباق الشهية التي يمكنك تقديمها لأسرتك خلال فصل الشتاء، تلك التي لا تتطلب منك الكثير من الوقت والجهد لإعدادها، وإليكِ طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضاني بخطوات بسيطة وسهلة.



مقادير طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضاني

بامية "كمية حسب عدد أفراد الأسرة"



صلصة طماطم

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عصير طماطملحمة ضاني مسلوقةقوم مفرومملحفلفل أسودثمرة بصلسمنطريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضانيفي إناء على النار، ضعي كمية مناسبة من السمن، وضعي معها البصل المبشور، وقلبيه حتى يذبل قليلًا، ثم اضيفي كمية من الثوم المفروم.وبعدها اضيفي البامية، وشوحيها مع البصل والثوم، واضيفي عليهم الملح والفلفل الأسود، ضعي كمية عصير طماطم، وملعقة الصلصة، واتركي الخليط على النار حتى يتقلص حجم عصير طماطم قليلًا.احضري طاجن مخصص للدخول إلى الفرن، وضعي فيه البامية، واضيفي اللحمة الضاني المسلوقة، وادخليهم إلى الفرن.ويمكنك إضافة الشوربة عندما تتناقص كمية المياه فيها، واتركيه في الفرن حتى تنضج البامية.في إناء على النار قبل تقديم البامية على سفرتك، ضعي كمية من السمن، والثوم المفروم، وشوحيه جيدًا، ثم ضعيه كطبقة فوق البامية، وقلبيها، وقدميها لأسرتك.