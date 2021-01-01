وفاة كامبيول.. صانع أشهر الحلويات في العالم

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وفاة كامبيول.. صانع أشهر الحلويات في العالم

توفي الشيف الإيطالي الشهير، أدو كامبيول، الذي وصفته وسائل الإعلام المحلية بـ"أبو كعكة التيراميسو"، التي تعد واحدة من أشهر الحلويات في العالم.

ورحل كامبيول عن عمر ناهز (93 عاما) بعد حياة حافلة في المطبخ الإيطالي توجه بابتكار كعكة "التيراميسو".

وكان كامبيول يملك مطعم "لو بيكيري" الشهير في مدينة تريفيزو، شمالي إيطاليا.

وغرّد لوكا زايا رئيس منطقة فينيتو، التي تقع ضمن حدودها مدينة تريفيزو:" فقدت ريفيزو نجما آخر في تاريخ الطعام".

وأضاف أن نشاط الراحل كصاحب مطعم ثم شركة، عمل على تقديم تقاليد منطقة تريفيزو بأفضل صورة.

وتقول تقارير إن ابتكار الكعكة كان عن طريق الصدفة عام 1969، عندما كان كامبيول مع طاه آخر يصنعان آيس كريم بالفانيلا، إذ سقطت مكونات أخرى بطريق الخطأ على مكان إعداد الخلطة، ما أنتج الكعكة الجديدة.

ولاحظ كامبيول الطعم الجديد وأبلغ زوجته بالأمر، وعمل على تطويره لاحقا.
وتضم خلطة "التيراميسو"، وتعني "اصطحبني" بالإيطالية، البسكويت المنقوع بالقهوة وجبن ماسكاربوني إلى جانب البيض والسكر والكاكاو.

وانتظر الراحل حتى عام 1972 حتى أضيفت الكعكة إلى قائمة المطعم رسميا، ولم تظهر في مطبوعة معنية بالطعام إلا في عام 1981، وبعدها حققت شهرة عالمية.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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