

تفاصيل جمع اليوتيوبر أبو فلة مليون دولار في 28 ساعة.. يدعم اللاجئين تفاصيل جمع اليوتيوبر أبو فلة مليون دولار في 28 ساعة.. يدعم اللاجئين

احتفاء واسع من قبل متابعي اليوتيوبر الكويتي «أبو فلة»، عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما أعلن جمع نحو مليون دولار أمريكي في 28 ساعة؛ لدعم أكثر من 5000 أسرة لاجئة خلال حملة أطلقها عبر صفحاته الرسمية؛ إذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «الحمد لله دائما وابدا، شكرا لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع، ربي يجعلها بميزان حسناتنا أجمعين.. الحمد لله جبنا المليون».



تفاصيل جمع اليوتيوبر أبو فلة مليون دولار

وتعود فكرة جمع اليوتيوبر أبو فلة مليون دولار إلى يوم 28 أكتوبر 2021 بمناسبة وصول عدد متابعيه إلى 20 مليون شخص؛ إذ دوّن عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بمناسبة وصولي إلى 20 مليون قررت نسوي حملة متابعين أبو فلة لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة خلال فصل الشتاء.. نجمع مبلغ 1 مليون دولار ببث مباشر على قناتي باليوتيوب».



واستكمل في تدوينته التي لاقت تفاعلا كبيرا: «أدري المبلغ جداً كبير بس بإذن الله قادرين عليه .. وتذكر الدال على الخير كفاعله».

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وبعد 28 ساعة استطاع الكويتي أبو فلة، جمع المبلغ في لحظة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليعرب العديد من المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمهم لأبو فلة، بينهم الفنان محمد هنيدي الذي دون عبر حسابه الرسمي: «الصديق الجميل أبوفله .. اللي كلنا فخورين بكل اللي بيعمله .. قدر يجمع مليون دولار تبرعات في 24 ساعة .. ياريت كل مشاهير الإنترنت ياخدوا أبو فلة قدوة ليهم وان الشهرة اللي ربنا أدهالهم يستغلوها في الخير بأي شكل أي ان كان».«أبو فلة» هو يوتيوبر كويتي وطالب جامعي، اسمه حسن سليمان وعمره ما يقارب 20 عاما، لديه قناة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي يتابعها نحو 20 مليون شخص، وهي قناة مخصصة للألعاب ويتخللها من حين لآخر فيديوهات متنوعة.