الأرصاد: غدًا أمطار.. وننصح بارتداء الأطفال ملابس ثقيلة صباحًا



الأرصاد: غدًا أمطار الأرصاد: غدًا أمطار



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالأرصاد الجوية، إن الأجواء تحسّنت بعد حالة عدم الاستقرار التي سادت البلاد أمس وأول أمس.



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وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن غدًا سيكون هناك سقوط أمطار خفيفة.

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وأوضح أن «هناك فرقًا بين درجات الحرارة العظمى والصغرى؛ ففي الصباح الباكر لابد من ارتداء ملابس ثقيلة- خاصة للأطفال؛ لحماية من الإصابة بنزلات البرد، مؤكدًا على وجود شبورة مائية أيضًا».ولفت إلى أن المنخفض الذي أدى لسقوط أمطار أمس وأول أمس، لن يؤثر على مصر خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن العاصفة الشمسية التي تضرب الأرض حاليًا لن تؤثر على مصر.