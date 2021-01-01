الأرصاد: غدًا أمطار.. وننصح بارتداء الأطفال ملابس ثقيلة صباحًا

آخر الأخباراخبار مصر › الأرصاد: غدًا أمطار.. وننصح بارتداء الأطفال ملابس ثقيلة صباحًا

صورة الخبر: الأرصاد: غدًا أمطار
الأرصاد: غدًا أمطار


قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالأرصاد الجوية، إن الأجواء تحسّنت بعد حالة عدم الاستقرار التي سادت البلاد أمس وأول أمس.

11 ألف مخالفة تعدٍ على المجاري المائية بمراكز المنيا.. ورصد 3341 مخالفة تبديد مياه

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن غدًا سيكون هناك سقوط أمطار خفيفة.

وأوضح أن «هناك فرقًا بين درجات الحرارة العظمى والصغرى؛ ففي الصباح الباكر لابد من ارتداء ملابس ثقيلة- خاصة للأطفال؛ لحماية من الإصابة بنزلات البرد، مؤكدًا على وجود شبورة مائية أيضًا».

ولفت إلى أن المنخفض الذي أدى لسقوط أمطار أمس وأول أمس، لن يؤثر على مصر خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن العاصفة الشمسية التي تضرب الأرض حاليًا لن تؤثر على مصر.

المصدر: almasryalyoum

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأرصاد: غدًا أمطار.. وننصح بارتداء الأطفال ملابس ثقيلة صباحًا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50293

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager