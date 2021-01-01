قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالأرصاد الجوية، إن الأجواء تحسّنت بعد حالة عدم الاستقرار التي سادت البلاد أمس وأول أمس.
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وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن غدًا سيكون هناك سقوط أمطار خفيفة.
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التعليقات على الأرصاد: غدًا أمطار.. وننصح بارتداء الأطفال ملابس ثقيلة صباحًا
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