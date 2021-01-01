متى تنتهي الموجة الرابعة من كورونا.. مستشار الرئيس يجيب|فيديو



الدكتور محمد عوض تاج الدين الدكتور محمد عوض تاج الدين





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الموجة الرابعة لكورونا ستنتهي مع ثبات الإصابات ثم حدوث انخفاض.





ذروة إصابات كورونا والتطعيم أهم ملفات خالد عبد الغفار الساخنة بوزارة الصحة

مؤشر خطير.. الصحة تعلن قفزة جديدة لليوم الثاني في إصابات ووفيات كورونا

زيادة اصابات كورونا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور": أن وجود زيادة في اصابات كورونا يعني استمرارية الموجة الرابعة.



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ولفت: لا يزال أمامنا بعض الوقت لإنخفاض اصابات كورونا، ولا يمكن التوقع أو التنبؤ بإنتهاء الموجة الرابعة، مشيرًا إلي أن التوسع في تطعيم المواطنين يقلل من معدلات الإصابة ويساهم في تخفيف الأعراض حال الإصابة.وترصد فيتو أهم الملفات المفتوحة في وزارة الصحة حاليا منها انتهاء تطعيم ٦٠% من المواطنين بلقاح فيروس كورونا بنهاية ٢٠٢١ واستكمال تطعيم طلاب الجامعات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بجانب مواجهة أعداد الإصابات المتزايدة بشكل يومي ولم تصل إلى ذروة الإصابات حتى الآن في الموجة الرابعة.من ضمن الملفات الساخنة هي استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى والتي تشمل السويس وجنوب سيناء والأقصر واسوان والاسماعيليةوثالثا استكمال المبادرات الصحية الرئاسية والتي بدأت منذ عامين منها مؤخرا مبادرة علاج اطفال ضمور العضلات الأقل من عامين والأكثر من عامين وكذلك مبادرات فحص حديثي الولادة من ١٩ مرض وراثي ومبادرة العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا وفحص أصحاب الأمراض المزمنة.من ضمن المبادرات الصحية فحص طلاب المدارس ضد التقزم والسمنة والأنيميا والمستمرة منذ عامين لجميع طلاب المدارس قي كل المحافظاتكان رئيس مجلس الوزراء، قرر تكليف الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأعمال الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد، وزيرة الـصحة، بعد طلبها إجازة مرضية.وجاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٠١ لسنة ٢٠٢١:بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات وباختيار مَن يقوم من السادة الوزراء بأعمال مَن يتغيب منهم أو يقوم مانع به، وعلى طلب الإجازة المرضية المقدَّم من السيدة الدكتورة وزير الصحة والسكان.قـرر ان يقوم الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد - وزيـر التعليم العالىوالبحث العلمى بأعمال الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد - وزيرة الـصحةوالسكان، لحين شفائها.