كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آلية جديدة في إطار التوسع في الخطة القومية للتطيعمات الخاصة بفيروس كورونا، والوصول إلي الفئات المستهدفة بشتي الطرق .
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه مع زيادة عدد مركاز تلقي لقاح كورونا ، المنتشرة علي مستوي الجمهورية ، والقضاء علي قوائم الإنتظار كافة ، تم إتاحة التسجيل في المراكز المخصصة للتطعيمات ، والحصول علي التطعيم في نفس الوقت .
وأكدت وزارة الصحة ، إن الشخص الراغب في الحصول علي التطعيم سيتقدم الي مركز اللقاح القريب منه ، وسيقوم موظف تابع للمراكز بتسجيل بياناته علي السيستم ، وإرسال الرسالة الخاصة بتأكيد التسجيل في نفس الوقت ، والحصول علي اللقاح وشهادة لإثبات حصوله علي الجرعة الأولي .
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التعليقات على طرق الحصول على لقاح كورونا بدون تسجيل مسبق.. الصحة توضح
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