أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن إصابة يوسف أوباما لاعب الفريق عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية.
وأضاف أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فضل بالاتفاق مع الجهاز الطبي، إراحة أوباما في لقاء اليوم أمام طلائع الجيش.
وأضاف رئيس الجهاز الطبي بالزمالك أن أوباما كان يعاني من بعض المشاكل في تدريب الأمس ولذلك قرر الجهاز عدم المجازفة به وسيكون جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة.
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التعليقات على طبيب الزمالك يوضح موقف أوباما من قمة الأهلي
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