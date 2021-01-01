طبيب الزمالك يوضح موقف أوباما من قمة الأهلي

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صورة الخبر: يوسف أوباما
يوسف أوباما


أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن إصابة يوسف أوباما لاعب الفريق عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية.

وأضاف أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فضل بالاتفاق مع الجهاز الطبي، إراحة أوباما في لقاء اليوم أمام طلائع الجيش.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي بالزمالك أن أوباما كان يعاني من بعض المشاكل في تدريب الأمس ولذلك قرر الجهاز عدم المجازفة به وسيكون جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويرتبط الزمالك بمباراة مهمة يوم الجمعة المقبل أمام الأهلي في لقاء قمة الكرة المصرية، ووفقا لتصريحات طبيب الأبيض، فإن أوباما سيكون جاهزا لتلك المواجهة.

وحقق الفريق الأبيض فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بستاد الجيش ببرج العرب اليوم الأحد، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط تصدر بهم مسابقة الدوري مؤقتا.

المصدر: kooora

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