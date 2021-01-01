طريقة عمل تشيز كيك التمر للشيف شربيني



طريقة عمل تشيز كيك طريقة عمل تشيز كيك



يعد الـ تشيز كيك من أجمل أنواع الكيك التى يحبها الأطفال والكبار وتتمتع بمذاق مميز لا مثيل له وشكل في غاية الروعة والجمال.







ونقدم لكم طريقة عمل تشيز كيك التمر بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير تشيز كيك التمر:ثلاثة أرباع باكو بسكويت قمح100 جرام زبدةملعقة صغيرة قرفةقهوه سريعة الذوبانكريمة بودرةكريمة سائلةكريم شانتيهشوكولاتة مبشورةعين جملجبنة كريميكوب تمرقشطة للزينةعين جملتمر مفصصطريقة عمل تشيز كيك التمر:* اطحني البسكوت في البداية ثم يضاف مع الزبدة المذوبة ويخلطا جيدا ثم تضاف القرفة وتخلط باقي المكونات في الكبة*ضعيها على طبقة البسكوت ثم تترك حتى تتماسك ثم زيني الـ تشيز كيك بالكريمة المخفوقة وعين الجمل والتمر ​المفصص.