طريقة عمل تشيز كيك التمر للشيف شربيني

طريقة عمل تشيز كيك
يعد الـ تشيز كيك من أجمل أنواع الكيك التى يحبها الأطفال والكبار وتتمتع بمذاق مميز لا مثيل له وشكل في غاية الروعة والجمال.
ونقدم لكم طريقة عمل تشيز كيك التمر بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير تشيز كيك التمر:
ثلاثة أرباع باكو بسكويت قمح
100 جرام زبدة
ملعقة صغيرة قرفة
قهوه سريعة الذوبان
كريمة بودرة
كريمة سائلة
كريم شانتيه
شوكولاتة مبشورة
عين جمل
جبنة كريمي
كوب تمر
قشطة للزينة
عين جمل
تمر مفصص
طريقة عمل تشيز كيك التمر:
* اطحني البسكوت في البداية ثم يضاف مع الزبدة المذوبة ويخلطا جيدا ثم تضاف القرفة وتخلط باقي المكونات في الكبة
*ضعيها على طبقة البسكوت ثم تترك حتى تتماسك ثم زيني الـ تشيز كيك بالكريمة المخفوقة وعين الجمل والتمر المفصص.
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