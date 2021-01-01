يعد زيت الزيتون من أكثر أنواع الزيوت الصحية على الإطلاق فهو يساعد فى الوقاية من عدد كبير من الأمراض كما أنه يعالج مشكلات صحية عديدة وعند إضافة حبة البركة له تتضاعف هذه الفوائد الصحية نظرا لاحتواءها على كم كبير من العناصر المهمة.
ويعد خليط زيت الزيتون مع حبة البركة من الوصفات القديمة المتداولة فى الطب الشعبي الخاص ببعض البلدان ولكن الدراسات العلمية التى أجريت على هذا الأمر قليلة جدا والأكثر شيوعا هى تلك الدراسات التى تناولت فوائد زيت الزيتون مع زيت حبة البركة المستخلص منها.
في إحدى الدراسات التي أُجريت على الأرانب كحيوانات تجارب وجد العلماء أن خلط زيت الزيتون مع زيت حبة البركة تسبب فى تقليل مستويات الكوليسترول الضار مما يحمي من امراض القلب والشرايين، وأن زيادة تركيز زيت حبة البركة قلل مستويات الكوليسترول بشكلٍ أكبر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فوائد غير متوقعة لخلط زيت الزيتون مع حبة البركة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق