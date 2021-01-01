فوائد غير متوقعة لخلط زيت الزيتون مع حبة البركة



خلط زيت الزيتون مع حبة البركة خلط زيت الزيتون مع حبة البركة



يعد زيت الزيتون من أكثر أنواع الزيوت الصحية على الإطلاق فهو يساعد فى الوقاية من عدد كبير من الأمراض كما أنه يعالج مشكلات صحية عديدة وعند إضافة حبة البركة له تتضاعف هذه الفوائد الصحية نظرا لاحتواءها على كم كبير من العناصر المهمة.



ويعد خليط زيت الزيتون مع حبة البركة من الوصفات القديمة المتداولة فى الطب الشعبي الخاص ببعض البلدان ولكن الدراسات العلمية التى أجريت على هذا الأمر قليلة جدا والأكثر شيوعا هى تلك الدراسات التى تناولت فوائد زيت الزيتون مع زيت حبة البركة المستخلص منها.



في إحدى الدراسات التي أُجريت على الأرانب كحيوانات تجارب وجد العلماء أن خلط زيت الزيتون مع زيت حبة البركة تسبب فى تقليل مستويات الكوليسترول الضار مما يحمي من امراض القلب والشرايين، وأن زيادة تركيز زيت حبة البركة قلل مستويات الكوليسترول بشكلٍ أكبر.

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،أما الغريب فى الأمر هو أن الدراسة وجدت أن الأرانب التي تناولت زيت حبة البركة بمفرده دون زيت الزيتون عانت من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضارولن يتم اعتماد هذه النتائج بشكل كامل على البشر إلا بعد تطبيقها عليهم وإجراء التجارب اللازمة.أما فوائد زيت الزيتون بمفرده فهى: الحفاظ على صحة القلب والضغط والأوعية الدموية وتقليل خطر السكتات الدماغية، وارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية وخفض الإصابة بالاكتئاب وتقليل خطر الإصابة بألزهايمر، وأما فوائد زيت حبة البركة بمفرده فتتضمن تقوية المناعة وتخفيف أعراض الربو وأمراض الصدر بل وجدت إحدى الدراسات العلمية أنها تعالج فيروس كورونا المستجد ووجدت دراسة أسترالية أخرى أن حبة البركة تقدر أن تخفف من حدة أعراضه القوية والمميتة.ولكن ينصح بعدم تناولها أثناء وجود الطعام فى المعدة والانتظار بعد تناوله ساعة حتى لايصاب الانسان بأى أضرار أو آثار جانبية.