كارتيرون يجدد تصريحه المثير للجدل عن الأهلي

جدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تصريحه المثير للجدل عن منافسه التقليدي الأهلي، قبل لقاء الفريقين يوم الجمعة المقبل بالدوري المصري.
وفاز الزمالك على مضيفه طلائع الجيش بنتيجة (2-0)، مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية للدوري المصري.
وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لم أغير موقفي ولازلت عندي رأيي الأهلي هو المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري، بفضل امتلاكه الأموال وتدعيم صفوفه بصفقات جديدة بينما لم يبرم الزمالك أي صفقات".
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