كارتيرون يجدد تصريحه المثير للجدل عن الأهلي

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صورة الخبر: كارتيرون
كارتيرون

جدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تصريحه المثير للجدل عن منافسه التقليدي الأهلي، قبل لقاء الفريقين يوم الجمعة المقبل بالدوري المصري.

وفاز الزمالك على مضيفه طلائع الجيش بنتيجة (2-0)، مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية للدوري المصري.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لم أغير موقفي ولازلت عندي رأيي الأهلي هو المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري، بفضل امتلاكه الأموال وتدعيم صفوفه بصفقات جديدة بينما لم يبرم الزمالك أي صفقات".

وأشار إلى أنه لم يفكر مطلقًا في لقاء القمة أمام الأهلي خلال مواجهته طلائع الجيش خاصة أنه يواجه منافسًا صعبًا وفاز بلقب السوبر المصري.

وأضاف: "سجلنا هدفين وأضعنا عدة محاولات على المرمى، واستفدنا من هذه المباراة سواء بإراحة يوسف إبراهيم أوباما بعد شعوره بإصابة خفيفة ومنح الفرصة لمصطفى فتحي بشكل أكبر بجانب استمرار تسجيل عمر السعيد الأهداف وعودة أحمد فتوح بعد نهاية إيقافه أمام إنبي".

وعن لقاء القمة أمام الأهلي، قال كارتيرون: "جميع المباريات مهمة وليس شرطًا أن نهزم الأهلي لنحصل على لقب الدوري ففي الموسم الماضي خسرنا أمام الأهلي مرة وتعادلنا الأخرى ولكننا في النهاية كنا أبطال الدوري".

المصدر: kooora

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