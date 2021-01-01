تفاصيل نظام الدراسة في جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا



جامعة الدلتا التكنولوجية جامعة الدلتا التكنولوجية



تعد جامعة الدلتا التكنولوجية من أهم الجامعات التكنولوجية، التى تم إنشاؤها وفقًا للقرار الجمهورى والخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية ، ويوجد مقرها في قويسنا.



وتقبل الجامعة الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة والثانوية الفنية، وتعد امتدادا لمسار التعليم الفنى وإكساب الطلاب المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.



وتهدف إلى تزويد الخريجين بالجودة والكفاءة ليكونوا نواة للعمل الفنى المحترف وتحقيق التميز والإبداع ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية و إحداث طفرة كبيرة في مجال التعليم التكنولوجى فى مصر.

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وتوجد بالجامعة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتضم خمسة برامج تكنولوجية وهي:١- برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس٢- برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس٣- برنامج تكنولوجيا المعلومات٤-برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة٥-وتم افتتاح برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والاجهزة التعويضية هذا العام.وللإلتحاق بها لابد من اجتياز الطالب لإختبار القدرات ثم قبول مكتب التنسيق له وترشيحه للقبول بها.وتولي الجامعة اهتماماً كبيراً بالتدريب الميدانى التطبيقى للطلاب حيث قامت الجامعة بتوفير فرص تدريبية لجميع الطلاب مع مختلف الهيئات والشركات والمصانع ووضع خطط تدريبية ومشرفين علي التدريب والتنسيق مع جهات التدريب للحصول على تدريب متميز في المناطق المرتبطة بسوق العمل لربط المناهج الدراسية بالأعمال التطبيقية سواء التدريب الاسبوعى خلال فترة الدراسة أو التدريب الصيفي، وهناك دورات تدريبية اون لاين.إضافة إلى التدريب العملي داخل المعامل والورش بالكلية حيث يوجد حوالي ٤٠ معملا وورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية الموجودة تم تجهيزهم وفق أعلي مستوي تقنى لتواكب الجامعات العالمية وتناسب التعليم التكنولوجى؛ لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية والتقنية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية المستدامة من خلال اعداد جيل بمستوى متميز من المعرفة والابداع التكنولوجى والابتكار.وتم انشاء نادي العلوم والتكنولوجيا بالجامعة والذي يضم المشروعات العلمية والعملية للطلاب ،حيث تدعم الجامعة ابتكارات الطلاب ورعاية الموهوبين.وتم تجهيز قاعة الاختبارات الإلكترونية وفق أحدث الإمكانيات التقنية،وتجهيز صالة رياضية بكافة الإمكانيات اللازمة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.وتم انشاء حاضنة تكنولوجية للمخلفات الصناعية طبقا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة الصناعة والتجارة.وتم توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات والهيئات المختلفة لتبادل المنفعة بينها وبين الجامعة وتسهيل تدريب الطلاب والاستفادة من امكانيات الطرفين.تتمثل رؤية الجامعة ورسالتها في تقديم تعليم تكنولوجي متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية في التعليم الجامعي،فضلًا عن تأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجي، قادرين على المنافسة والعمل الجماعي والابتكار.وتم إنشاء الجامعة علي مساحة ٩٦ ألف متر مربع وللالتحاق بها لابد من اجتياز اختبار القدرات ثم بعد ذلك اختيار مكتب التنسيق للطالب .وتمنح الجامعة درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالى فوق المتوسط وبكالوريوس التكنولوجيا المهنية والماجستير المهني والدكتوراة المهنية.وتتوسط جامعة الدلتا التكنولوجية، المنطقة الصناعية في قويسنا ويحيط بها أكثر من ٢٠٩ مصانع لذا من السهل توفير التدريب العملي للطلاب سواء علي مدار العام الدراسى، أو التدريب الصيفى بالاضافة لعقد زيارات ميدانية علمية للطلاب للكيانات الصناعية والاقتصادية الموجودة في المنطقة والتي تساعد الطلاب علي الاحتكاك القوى والتعليم العملى والتدريب عن قرب على الآلات والصناعات المختلفة.الدراسة في الجامعة التكنولوجية تعتبر دمجا بين الدراسة النظرية والعملية، فى٦٠٪منها عملي تطبيقى و٤٠٪نظري فهي تشمل تخصصات تكنولوجية في مجالات أكثر ارتباطا بسوق العمل، فالتعليم التكنولوجى قاطرة التنمية لأى دولة في العالم .مدة الدراسة بالجامعة 4 سنوات للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص.وتتابع كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية، قبول أوراق التقديم إليها من الطلاب المرشحين عن طريق مكتب التنسيق الإلكتروني بتنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسى ٢٠٢١.وأوضحت الجامعة، أن أوراق الالتحاق بالكليات هى:1/ اصل شهادة المؤهل وخمس صور منها .2/ اصل شهادة ميلاد الرقم القومي وخمس صور منها.3/ عدد خمس صور من البطاقة الشخصية .4/ عدد 8 صور شخصية مقاس 4*6 .5/ عدد 2 صور بطاقة الترشح .6/ طلب الالتحاق مطبوع على النت .7/ نموذج 2 جند (للطلاب الذكور).8/ بطاقة 6 او 7 جند (للطلاب الذكور) للمواليد 2001 وما قبلها.9/ ملحوظه ضرورة إحضار شهادة لقاح ضد فيروس كورونا10/ ضرورة إحضار القسط الأول من المصروفات الدراسية بقيمة 5 آلاف جنيه مع تقديم الملف11/ الدفع عن طريق الفيزا