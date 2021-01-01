منعا للتكدس.. آداب حلوان تقسم طلاب الفرقة الأولى على أيام لاستلام الملفات

آداب حلوان
أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن مواعيد استلام ملفات الطلاب الجدد بالفرقة الأولي للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميدة الكلية.
وصرح مسؤول الشئون بكلية الآداب بأنه تقرر بدء تسليم إستلام ملفات الفرقة الاولى 2021-2022 بداية من غدا الاثنين 1 نوفمبر وحتى يوم 11 نوفمبر 2021.
واضاف انه قد تم تقديم ملفات الفرقة الاولى 2021-2022 يدوياً من خلال مكاتب شئون الطلاب بمقر الكلية وعلى الطلاب معرفة أيام حضورهم إلى الكلية، وان الكلية قامت بتخصيص أيام لطلاب كل قسم من أقسام الكلية وذلك منع التزاحم والتكدس أمام مكاتب وشبابيك شئون الطلاب بالكلية.
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وقد جاءت تقسيم الأيام على النحو التالي :
الاثنين 1 نوفمبر : لطلاب أقسام الماني - اسباني - صيني - ايطالي - اللغة الانجليزية - مسرح
الثلاثاء 2 نوفمبر: لطلاب أقسام الإعلام - اللغات الشرقية - اللغة الفرنسية
الأربعاء 3 نوفمبر : لطلاب أقسام الآثار - و الحضارة
الخميس 4 نوفمبر : لطلاب أقسام اللغة العبرية - المكتبات
السبت 6 نوفمبر: لطلاب أقسام الجغرافيا انتظام - التاريخ
الاحد 7 نوفمبر : لطلاب قسم الفلسفة
الاثنين 8 نوفمبر: لطلاب قسم اللغة العربية
السبت 13 نوفمبر : لطلاب أقسام الجغرافيا (انتساب) - الاجتماع
الخميس 11 نوفمبر : طلاب قسم علم النفس
كما ناشدت الكلية والجامعة بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعرفة من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء الوقوف، والبعد عن التكدس والزحام لتلاشى حدوث أى إصابات بفيروس كورونا.
وفي هذه السطور نوضح للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات المرشحين لها عن طريق مكتب التنسيق الالكترونى :
1- بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني وتوفير صورتان منها
2- إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب و5 صور منها.
3- طباعة صورة من البطاقة الشخصية للطالب
4- احضار نموذج 2 جند للطلاب الذكور
5- توفير شهادة التفوق الرياضي إن وجد.
6- 6 صور شخصية 4x6 .
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