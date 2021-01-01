وزير التعليم يجري زيارة افتراضية لـ8 مدارس مجتمعية في المحافظات

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أجرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة افتراضية هي الأولى من نوعها لثمانية مدارس مجتمعية في محافظات مختلفة.





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وقام وزير التربية والتعليم بإجراء محادثة مع الطلاب لمناقشة مقترحاتهم والإجابة على أسئلتهم.وتم تنظيم هذه الزيارة الافتراضية من قبل برنامج الأغذية العالميWFP، من خلال الشاشات التفاعلية.في هذا الاطار أعربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شكرها وتقديرها لجميع الشركاء الذين ساهموا معها في دعم المدارس المجتمعية في مصر.كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، خبرا عاجلا لجميع المدرسين والطلبة بالمرحلة الثانوية.وقال وزير التربية والتعليم: "اكتشفوا كيفية استخدام المصادر العلمية لـ Britannica LMS على بنك المعرفة المصري من خلال ورشة العمل هذه: يوم الأربعاء الموافق ٣ نوفمبر الساعة ٨:٠٠ مساءً عبر هذا الرابط:https://www.ekb.eg/ar/events?event=155982570showd...وأضاف وزير التربية والتعليم: “سجل الآن وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به”.كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن خبرا عاجلا لكل المعلمين وأولياء الأمور والطلب.ودعا وزير التربية والتعليم الجميع للانضمام الآن لورش العمل York Press من خلال بنك المعرفة المصري.وقال وزير التربية والتعليم: “تعرف على أهمية التعلم الرقمي ودوره وماهية مصادر يورك بريس المختلفة لدعم طلاب المرحلة الابتدائية”.وأشار إلى أن ورشة العمل يمكن متابعتها يوم الثلاثاء ٢ نوفمبر الساعة ٦:٠٠ مساءً عبر الرابط التالي:https://www.ekb.eg/events?event=154978631showd&month=11&year=2021وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يمكن التعرف علي نظام الفصل المقلوب وأهميته وكيفية استخدام مصادر وكتب الفراشة خلاله يوم الاثنين ١٥ نوفمبر الساعة ٦:٠٠ مساءًً عبر الرابط التالي: https://www.ekb.eg/events?event=154982283showd&month=11&year=2021وأكد أنه يمكن التعرف على أصل المعاجم المختلفة ورحلة تطورها عبر الزمان ومن يحتاج لها بالأساس ولماذا في ورشة العمل (المعجم الاليكتروني - رفيقك الدائم ) من يورك بريس يوم الاثنين ٢٩ نوفمبر الساعة ٦:٠٠ مساءً عبر الرابط التالي:https://www.ekb.eg/events?event=154982511showd&month=11&year=2021وقال: “سجل الآن وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به”.