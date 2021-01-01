علامات على نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم



الفيتامينات والمعادن الفيتامينات والمعادن

كل من العناصر الغذائية والمعادن ضرورية لعمل الجسم بشكل صحي، ومع ذلك عندما يعاني الشخص من نقص في المعادن ، فمن المحتمل أن يشعر ببعض الانزعاج وقد يجد صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية.



ومن المهم أن نلاحظ أن أجسامنا تعتمد على العديد من أنواع المعادن مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والزنك والمنغنيز وكل من هذه المعادن تلعب دورًا محددًا، ومع ذلك ، فإن نقص المعادن بجميع أشكاله قد يؤدي إلى بعض الأعراض الشائعة.



1- التعب والضعف الشديد

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أي نوع من نقص المعادن لا بد أن يجعلك تشعر بالتعب والضعف والخمول الشديد، سواء كنت تعاني من نقص الحديد أو كنت تفتقر إلى ما يكفي من المغنيسيوم في الجسم ، فقد ينتهي بك الأمر بالشعور بالتعب الشديد وقد لا تتمكن من القيام بالأعمال اليومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحديد ، فهو مفتاح للعديد من وظائف الجسم، إلى جانب استخدامه لصنع الهيموجلوبين ، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم ، فإنه يساعد أيضًا على إنتاج الهيموجلوبين .2- تقلصات العضلات وآلام المفاصليلعب الكالسيوم دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة وقوة عظامك وأسنانك، بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد في إدارة الأوعية الدموية والأعصاب والهرمونات وغير ذلك، ومن ثم يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم إلى العديد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك ضعف العضلات والتشنج وآلام المفاصل، إذا تركت دون علاج ، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام تسمى قلة العظام ، والتي يمكن أن تكون مزمنة.3- اضطراب نبضات القلبتهتم المعادن مثل المغنيسيوم والحديد والكالسيوم بالعديد من وظائف الجسم، ويمكن أن يؤدي نقص أي من هذه المعادن إلى عدم انتظام ضربات القلب، في الوقت الذي يعاني فيه الجسم من نقص الحديد ومستويات منخفضة من الهيموجلوبين ، يتعين على القلب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وقد يتسبب هذا في عدم انتظام ضربات القلب أو يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب.وبالمثل ، يمكن أن يتسبب نقص المغنيسيوم أيضًا في عدم انتظام ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب، في حين أن معدل ضربات القلب المتزايد أو غير الطبيعي يمكن أن يكون أحد أعراض العديد من الحالات الأخرى ، فمن الأفضل أن تقوم بفحص نفسك من قبل الطبيب.