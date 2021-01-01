

مواصفات وأسعار هاتف Gigaset GS5 مواصفات وأسعار هاتف Gigaset GS5

اليوم وبدون أي مقدمات قامت الشركة الألمانية Gigaset Communications المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية متوسطة المدى بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Gigaset GS5 مع معالج متوسط من ميديا تيك وتصميم منحنٍ مثير للاهتمام لا نراه كثيرا بالإضافة إلى بطارية ضخمة قابلة للإزالة ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Gigaset GS5.



مواصفات هاتف جيجاسيت جي إس 5

تم تصميم هذا الهاتف الجديد المصنوع في ألمانيا حول شاشة بشكل النوتش من نوع IPS LCD بحجم 6.3 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وتحتوي على ثقب بشكل waterdrop من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، كما أن Gigaset GS5 يضم كاميراتين في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرات الأمامية والخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.





الهاتف Gigaset GS5 يستخدم معالج تشغيل من فئة MediaTek Helio G85 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 4 جيجا رام، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من الشركة الألمانية (والهاتف جيجاسيت جي إس 5 سيكون أول هاتف من الشركة يحصل على نظام Android 12).

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وعلاوة على ذلك فإن البطارية قابلة للإزالة وتأتي بسعة 4500 ملي أمبير (لم يتم الكشف عن قوة الشحن السريع)، كما أن Gigaset GS5 يتميز بمنفذ مخصص لزيادة مساحة التخزين حيث يمكن تركيب شريحتي اتصال 4G وكارت ميموري microSD، ويتميز كذلك بمستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف بالإضافة إلى أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت وخاصية NFC.سعر الهاتف Gigaset GS5الهاتف Gigaset GS5 سيتوفر للشراء بشكل رسمي بسعر يبلغ حوالي 345 دولارا أمريكيا وذلك للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.