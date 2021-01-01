اليوم وبدون أي مقدمات قامت الشركة الألمانية Gigaset Communications المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية متوسطة المدى بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Gigaset GS5 مع معالج متوسط من ميديا تيك وتصميم منحنٍ مثير للاهتمام لا نراه كثيرا بالإضافة إلى بطارية ضخمة قابلة للإزالة ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Gigaset GS5.
مواصفات هاتف جيجاسيت جي إس 5
تم تصميم هذا الهاتف الجديد المصنوع في ألمانيا حول شاشة بشكل النوتش من نوع IPS LCD بحجم 6.3 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وتحتوي على ثقب بشكل waterdrop من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، كما أن Gigaset GS5 يضم كاميراتين في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرات الأمامية والخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.
الهاتف Gigaset GS5 يستخدم معالج تشغيل من فئة MediaTek Helio G85 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 4 جيجا رام، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من الشركة الألمانية (والهاتف جيجاسيت جي إس 5 سيكون أول هاتف من الشركة يحصل على نظام Android 12).
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مواصفات وأسعار هاتف Gigaset GS5
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق