مواصفات وأسعار هاتف Oppo A54s

بعد أيام قليلة من الإعلان عن الهاتف Oppo A56 5G، قامت شركة أوبو بالإعلان رسميا عن هاتف اقتصادي من نفس السلسلة تحت مسمى Oppo A54s بسعر غالي نسبيا مقارنة بالمواصفات التي تتمثل في معالج Helio G35 و4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية وشاشة بجودة HD+، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Oppo A54s.
مواصفات الهاتف
تم تصميم هاتف أوبو الجديد حول شاشة IPS LCD بحجم 6.52 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبمعدل تحديث 60 هرتز فقط بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، ويضم كذلك 3 كاميرات في الخلف بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن هاتف Oppo A54s يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.
يتم تشغيل هاتف Oppo A54s بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio G35 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة PowerVR GE8320 و128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية، وهذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 وبواجهة مستخدم ColorOS 11.1.
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