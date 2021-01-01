

أسهم فيسبوك تقفز 4.9% بعد إعلان الاسم الجديد ميتا أسهم فيسبوك تقفز 4.9% بعد إعلان الاسم الجديد ميتا

قفزت أسهم شركة "فيسبوك" بنحو 3%، بعد إعلان مؤسسها ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج، تغيير اسمها إلى "ميتا".



وتقلب سعر سهم الشركة خلال العرض الافتراضي الذي أجراه زوكربيرج عدة مرات، متجها بشكل عام إلى الارتفاع، حسب بيانات بورصة نيويورك.



وقفز هذا المؤشر بنسبة 2.75% (8.6 دولار أمريكي) فور إعلان زوكربيرج عن تغيير اسم الشركة، وهو ما قام به في ختام العرض.



وقال زوكربيرج، خلال العرض الافتراضي الذي أجراه الخميس: "أصبح اسمنا اعتبارا من اليوم ميتا (Meta)".

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كما عرض زوكربيرج الشارة الجديدة للشركة على شكل شريط موبيوس باللون الأزرق، لكنه لفت إلى أن أسماء الشبكات المختلفة في المجموعة ستبقى نفسها.ويأتي هذا الإعلان وسط أزمة وجودية بالنسبة لـ"فيسبوك"، حيث كشفت وثائق مسربة أن الشركة كانت على علم بالأضرار التي أحدثتها شبكتها الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، لكنها غالبا ما تجاهلت الباحثين والعاملين لديها الذين يحاولون إصلاحها.