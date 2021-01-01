قفزت أسهم شركة "فيسبوك" بنحو 3%، بعد إعلان مؤسسها ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج، تغيير اسمها إلى "ميتا".
وتقلب سعر سهم الشركة خلال العرض الافتراضي الذي أجراه زوكربيرج عدة مرات، متجها بشكل عام إلى الارتفاع، حسب بيانات بورصة نيويورك.
وقفز هذا المؤشر بنسبة 2.75% (8.6 دولار أمريكي) فور إعلان زوكربيرج عن تغيير اسم الشركة، وهو ما قام به في ختام العرض.
وقال زوكربيرج، خلال العرض الافتراضي الذي أجراه الخميس: "أصبح اسمنا اعتبارا من اليوم ميتا (Meta)".
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التعليقات على أسهم فيسبوك تقفز 4.9% بعد إعلان الاسم الجديد ميتا
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