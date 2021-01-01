أسهم فيسبوك تقفز 4.9% بعد إعلان الاسم الجديد ميتا

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › أسهم فيسبوك تقفز 4.9% بعد إعلان الاسم الجديد ميتا

صورة الخبر: أسهم فيسبوك تقفز 4.9% بعد إعلان الاسم الجديد ميتا
أسهم فيسبوك تقفز 4.9% بعد إعلان الاسم الجديد ميتا

قفزت أسهم شركة "فيسبوك" بنحو 3%، بعد إعلان مؤسسها ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج، تغيير اسمها إلى "ميتا".

وتقلب سعر سهم الشركة خلال العرض الافتراضي الذي أجراه زوكربيرج عدة مرات، متجها بشكل عام إلى الارتفاع، حسب بيانات بورصة نيويورك.

وقفز هذا المؤشر بنسبة 2.75% (8.6 دولار أمريكي) فور إعلان زوكربيرج عن تغيير اسم الشركة، وهو ما قام به في ختام العرض.

وقال زوكربيرج، خلال العرض الافتراضي الذي أجراه الخميس: "أصبح اسمنا اعتبارا من اليوم ميتا (Meta)".

كما عرض زوكربيرج الشارة الجديدة للشركة على شكل شريط موبيوس باللون الأزرق، لكنه لفت إلى أن أسماء الشبكات المختلفة في المجموعة ستبقى نفسها.

ويأتي هذا الإعلان وسط أزمة وجودية بالنسبة لـ"فيسبوك"، حيث كشفت وثائق مسربة أن الشركة كانت على علم بالأضرار التي أحدثتها شبكتها الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، لكنها غالبا ما تجاهلت الباحثين والعاملين لديها الذين يحاولون إصلاحها.

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسهم فيسبوك تقفز 4.9% بعد إعلان الاسم الجديد ميتا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34321

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager