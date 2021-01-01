

جوجل يساعد شركة فيس بوك في معركتها ضد أبل (تفاصيل) جوجل يساعد شركة فيس بوك في معركتها ضد أبل (تفاصيل)

تعاونت جوجل مع فيس بوك لمحاربة أدوات خصوصية أبل في Safari لمواصلة تتبع المستخدمين النهائيين، وهو تحديث لمطالبات دعوى مكافحة الاحتكار، مع قيام جوجل أيضًا بما في وسعه لإبطاء المبادرات التنظيمية الأخرى المتعلقة بالخصوصية.



وتم رفع دعوى قضائية ضد جوجل في ديسمبر 2020 من قبل مجموعة من المدعين العامين، متهمين محرك البحث بـ"الانخراط في تواطؤ السوق لتزوير المزادات"، وفقًا لتقارير أبلInsider، بينما تركز الدعوى إلى حد كبير على صفقة بين جوجل وفيس بوك للتعاون في مجال الإعلان عبر الإنترنت بدلاً من التنافس، يتهم أحد التحديثات العملاقين في مجال التكنولوجيا بمحاولة العمل ضد مبادرات أبل للمساعدة في حماية خصوصية مستخدميها.



أما الشكوى المعدلة المقدمة في 22 أكتوبر والتي أبلغ عنها السجل لأول مرة، تتوسع في المطالبة الأصلية في بعض الاتجاهات، وتكشف عن المزيد من الطرق التي ربما حاولت جوجل بها تقويض خصوصية المستخدم. وكجزء من الشكوى، يُزعم أن جوجل و فيس بوك "يعملان معًا لتحسين قدرة فيس بوك على التعرف على المستخدمين الذين يستخدمون المتصفحات مع ملفات تعريف الارتباط المحظورة على أجهزة أبل، وعلى متصفح Safari من أبل، وبالتالي التحايل على جهود إحدى شركات Big Tech للمنافسة من خلال تقديم خصوصية أفضل للمستخدمين.



ونفذت أبل العديد من إجراءات حماية الخصوصية في منتجاتها، بما في ذلك Safari، مثل Intelligent Tracking Protection 2.0 لعام 2018، كما طلب النظام من مواقع الويب طلب امتيازات التتبع من المستخدمين على أساس الاشتراك مع استبعاد ملفات تعريف الارتباط بعد 30 يومًا من توقف المستخدم عن زيارة المواقع ذات الصلة جنبًا إلى جنب مع التتبع المستقل للحاجيات والتضمينات. وقدم تقرير الخصوصية في Safari لنظام macOS Big Sur بيانات المستخدمين حول ما يتضمنه موقع الويب، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن عدد أجهزة التتبع التي تم منعها من تحديد سمات المستخدم على مدار 30 يومًا.