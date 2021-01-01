

«جوجل» تعتزم إضافة خصائص جديدة إلى إصدار «أندرويد 12» «جوجل» تعتزم إضافة خصائص جديدة إلى إصدار «أندرويد 12»

كشفت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة (جوجل)، عن اعتزامها إضافة خصائص جديدة إلى الإصدار المحدث من نظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد 12، والذي يستهدف بشكل خاص الأجهزة ذات الشاشات الواسعة مثل الكمبيوتر اللوحي والهواتف القابلة للطي.





أطلقت جوجل على الإصدار الجديد اسم أندرويد 12 إل، وسيكون متاحًا أوائل العام المقبل.

سيتضمن الإصدار أندرويد 12 إل تحسينات على واجهة المستخدم على الشاشات الكبيرة بالنسبة للتنبيهات والإعدادات السريعة، وغلق الشاشة، والنظرة العامة، والشاشة الرئيسية وغير ذلك.





كما سيتضمن الإصدار الجديد تحسين أداء المهام المتعددة مع شريط مهام جديد سيسهل التنقل بين التطبيقات واستخدام واضع الشاشة المقسمة، إلى جانب توفير تحسينات في الشكل وثبات تشغيل الجهاز، لذلك ستبدو التطبيقات أفضل من البداية على الشاشات الكبيرة.

ونقل موقع "سي نت" دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن ديف بروك نائب رئيس جوجل للهندسة "الجميع يقول إن هناك أكثر من 250 مليون جهاز بشاشات كبيرة تعمل بنظام التشغيل أندرويد، مع كل الزخم، نواصل الاستثمار في جعل أندرويد أفضل من نظام التشغيل أو.إس على هذه الأجهزة سواء للمستخدمين أو للمطورين.