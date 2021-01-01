ذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية أن شركة آبل فقدت عرشها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.
ووفقا للشبكة الأمريكية أزاحت ميكروسوفت، عملاق التكنولوجيا، شركة آبل، إذ تراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة iPhone بنحو 2%.
وتراجعت القيمة السوقية لآبل ستة مليارات دولار في مبيعاتها في الفصل المالي الرابع بسبب استمرار مشكلات عالمية في سلاسل الإمداد بما أدى لتفويتها توقعات من وول ستريت.
وحذر رئيس آبل تيم كوك من أن أثر ذلك سيتفاقم في مبيعات الربع الحالي المليء بالعطلات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على «آبل» تفقد عرشها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق