«آبل» تفقد عرشها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية

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«آبل» تفقد عرشها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية

ذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية أن شركة آبل فقدت عرشها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.

ووفقا للشبكة الأمريكية أزاحت ميكروسوفت، عملاق التكنولوجيا، شركة آبل، إذ تراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة iPhone بنحو 2%.

وتراجعت القيمة السوقية لآبل ستة مليارات دولار في مبيعاتها في الفصل المالي الرابع بسبب استمرار مشكلات عالمية في سلاسل الإمداد بما أدى لتفويتها توقعات من وول ستريت.

وحذر رئيس آبل تيم كوك من أن أثر ذلك سيتفاقم في مبيعات الربع الحالي المليء بالعطلات.

وتراجع سهم آبل 1.8% ما يعطي الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.48 تريليون دولار.

وفي المقابل، ارتفع سهم ميكروسوفت عملاق البرمجيات 2.2% لمستوى قياسي مرتفع مسجلا 331.62 دولار ومنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.49 تريليون دولار.

المصدر: السلطة

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