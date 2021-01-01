

هواوي تحدد الهواتف التي ستحصل على تحديث EMUI 12 هواوي تحدد الهواتف التي ستحصل على تحديث EMUI 12

بعد أن تمكنت شركة هواوي من تحديث معظم هواتفها الذكية بنظام التشغيل الخاص بها HarmonyOS، قامت الشركة الآن بتحديد الهواتف التي ستحصل على تحديث EMUI 12 الذي يستند على نظام HarmonyOS 2.0 بالإضافة إلى أنها أكدت أن تحديث واجهة المستخدم الجديدة سيبدأ في الوصول إلى هواتفها خلال النصف الأول من العام القادم 2022.



تم التأكيد على أن تحديث واجهة المستخدم الجديدة EMUI 12 سيصل إلى جميع هواتف Huawei ابتداء من الهاتف Y8p وY9s وY9 Prime 2019 وnova 4 وnova 4e بالإضافة إلى جميع الهواتف التي تم إطلاقها بعد ذلك. وفيما يلي قائمة الهواتف التي ستحصل على تحديث EMUI 12 في النصف الأول من عام 2022.



وبالنسبة للمميزات التي ستوفرها واجهة EMUI 12 فتم التأكيد على أنها ستركز بشكل كبير على تكامل نظام Huawei البيئي مع سهولة مشاركة الملفات والتحكم في أجهزة Huawei المختلفة عن بعد بواسطة هاتفك المحمول، بالإضافة إلى أن واجهة المستخدم الجديدة ستضيف رسوما متحركة وتصميما جديدا مع التغيير الأكبر في واجهة المستخدم والذي من المحتمل أن يكون ظل الإشعارات، وسيؤدي التمرير السريع لأسفل من الجانب الأيسر لشريط الحالة إلى فتح لوحة الإشعارات بينما يؤدي القيام بالشيء نفسه على اليمين إلى استدعاء مفاتيح التبديل السريعة وشريط تمرير السطوع وعناصر التحكم في الوسائط، وهذه الميزة مشابهة تماما لإحدى مميزات واجهة MIUI 12.5 الجديد من Xiaomi.