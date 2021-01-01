لكزس LC 500 موديل 2022 تكشف نفسها بتحديثات جديدة

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صورة الخبر: لكزس LC 500 موديل 2022 تكشف نفسها بتحديثات جديدة
لكزس LC 500 موديل 2022 تكشف نفسها بتحديثات جديدة

المربع نت – كشفت لكزس عن LC 500 موديل 2022 بتحديثات ميكانيكية جديدة مركزة على نظام التعليق بشكل خاص مع تحسين استجابة نظام التوجيه الخطي، والمناورة في المنعطفات.

وتعهدت لكزس أن تكون LC 500 الجديدة أكثر رشاقة وأمتع في القيادة، كما حصلت السيارة على جنوط 21 إنش مصقولة ضمن حزمة “سبورت” الرياضية، بلمسات سوداء أنيقة.

ولم يتغير التصميم الرائع للسيارة في الموديل الجديد، وفيما يتعلق بالقوة، فستستمد LC 500 قوتها من محرك V8 سعة 5 لتر تنفس طبيعي بقوة 471 حصان و539 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات ضمن خيارات أخرى.

ولم تتغير الأسعار الأمريكية للسيارة التي تبدأ من 93,050 دولار – 348,000 ريال قبل الضرائب مع وصولها للوكالات العالمية قبل نهاية العام.

صورة الخبر: لكزس LC 500 موديل 2022 تكشف نفسها بتحديثات جديدة

المصدر: المربع نت

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