فورد موستنج وموستنج ماخ إي تحصلان على 5 إصدارات حصرية

المربع نت – كشفت فورد عن 5 إصدارات خاصة لموستنج وموستنج ماخ إي قبل التدشين الرسمي لهم في معرض سيما الشهر القادم، ونبدأ بسيارة “أول ستار موستنج” المزودة بحزمة أداء عالي وطلاء أخضر فريد بلمسات برتقالية وحدائد فريدة للسقف ونظام تعليق هوائي جديد.
الإصدار الثاني هو M2 موتورينج موستنج GT مخصصة للمضامير، بناقل يدوي 6 سرعات وتعديلات واسعة للأداء تشمل سوبرتشارجر جديد لرفع قوة محرك 5.0 لتر V8 إلى 750 حصان، مع خفص ارتفاع السيارة وإضافة مكابح جديدة ومقاعد ريكارو جلدية أنيقة.
ننتقل لإصدار شيلبي خاص لموستنج ماخ إي GT الكهربائية بمقدمة أكثر جراءة وأنظمة توجيه وتعليق محسنة وجنوط 20 إنش جديدة بإطارات ميشيلين بايلوت سبورت.
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