

كيف تحمي طلاء سيارتك وتطيل عمر لونه؟ كيف تحمي طلاء سيارتك وتطيل عمر لونه؟

عندنا تتملك سيارة جديدة يصبح أول هاجس لك هو كيفية المحافظة على رونقها ولمعة لونها كأول لحظة خرجت بها من المعرض ، وهذا هو ما تفعله ما يسمى بـ“ أفلام الحماية ” والتي تتعدد أنواعها ..



والفيلم هو عبارة عن طبقة عازلة تلصق على جسم السيارة تأتي في شكل رول يفرد ويلصق علي الأجزاء المعدنية من جسمها بطريقة خاصة ، وهو عبارة عن عدة طبقات من مواد معالجة الهدف منها



حماية لون السيارة من أشعة الشمس والخدوش الخفيفة الناتجة عن الأتربة والغبار والحصى والرمل ، وبالتالي تحمي الطلاء من التآكل وفقدانه لرونقه.

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حماية جسم السيارة المعدنيوتختلف أنواع الأفلام حسب درجات الحماية ؛ فمنها ما يضاف إليه طبقة تسمى النانو سيراميك والتي تعطي لمعة قوية للسيارة بنسبة تصل إلى ٧٨٪ ، كما تحمي الطلاء وتسهل تنظيفه من بعض الأوساخ الشديدة مثل فضلات الطيور وبقع المازوت ، كما يحمي من جسم السيارة والطلاء من أي احتكاك قد يحدث حيث يمثل الفيلم طبقة عازلة هي التي تتعرض للتلف والخدش بدلاً من الطلاء ، وبعد الاحتكاك يمكن تغيير الجزء التالف من الفيلم دون أي خسائر للون السيارة.ومن أنواع الأفلام ما يسمى الفيلم المعدني ويدخل نوع من أنواع المعدن في تصنيعه ويتميز بدرجة حماية عالية وثبات للون كما يحمي السيارة من التقلبات الجوية ، إلا أن وجود المعدن قد يقلل من مرور الإشارات اللاسلكية مثل ريموت السيارة.أما النوع غير المعدني فيتميز بثبات لونه دون التأثير على الإشارات اللاسلكية بالسيارة أو حساباتها ، كما تمتاز بالتفاعل مع الحرارة بشكل يضمن عمر أطول لها ؛ فمع تعرض السيارة المستمر للغبار والأتربة قد تنتج بعض الخدوش الخفيفة على الفيلم دون أن تقطع طبقاته وفيه هذا النوع يتفاعل الفيلم مع حرارة الجو لتدوب هذه الخدوش ، بالإضافة إلى مرونته الشديدة التي تحافظ على الفيلم نفسه في حالات الاحتكاك دون إصابته بأي خدوش.أنواع خاصة بالزجاجوهناك نوع من أفلام الحماية مخصص لحماية الزجاج الأمامي للسيارة خاصة إذا كان صاحبها من هواة السفر والقيادة على الطرق السريعة ؛ حيث يحمي الزجاج من الخدوش الناجمة عن الحصى والرمل في هذه الطرق.وهناك نوع آخر من أشكال الحماية يختلف عن الأفلام ويعرف باسم ” النانو سيراميك ” وهو أقل كفاءة من أفلام الحماية وأرخص سعراً ؛ وهو عبارة عن مادة يدهن بها جسم السيارة تسهل في تنظيف جسمها من بقع فضلات الطيور وبقع المازوت ، وتعطي السيارة لمعة بنسبة ٥٠٪ ، ويمكن استخدامه على الجنوط ليحافظ على لمعتها فترة أطول ويساعد على تنظيفها بسهولة.ولكن احذر الأنواع الرديئة من الأفلام التي تتكون من عدد طبقات قليل فلا تتحمل الحرارة والشمس وبمرور الوقت يتعرض لونها للاصفرار ثم تتشقق وتسقط عن جسم السيارة.