

طائرة تهبط بشكل اضطراري في طريق سريع! طائرة تهبط بشكل اضطراري في طريق سريع!

المربع نت – هبطت طائرة صغيرة بمحرك واحد بشكل اضطراري في إحدى الطرق السريعة بمدينة تورونتو الكندية، ما أدى لتعطيل مسار الحركة في الطريق.



وأقلعت الطائرة من أونتاريو في شمال تورونتو، قبل فشل المحرك أثناء التحليق، ولحسن الحظ، تمكن الطيار من الهبوط بالطائرة بشكل بارع وآمن على الطريق السريع بدون الاصطدام بأي سيارة أخرى.



وقد تم نقل السيارة بأمان عبر رافعة إلى مقطورة شاحنة وسحبها، ولن يتم فرض أي غرامات على الطيار أو أصحاب الطائرة.