قال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات في الجيزة، إن أسعار السيارات في مصر شهدت ارتفاعا بسبب الانفتاح بين دول العالم عقب نشر لقاحات فيروس كورونا.
وأكد «محمود»، أن السيارات الألمانية الصنع شهدت ارتفاعا في أسعارها من 10 إلى 20 ألف جنيه، موضحا أن أسعار سيارات أوبل جراند لاند موديل 2022 الفئة الأولى Elegance بلغت 470 ألف جنيه، وسُعِّرت الفئة الثانية «H/L» بنحو 520 ألف جنيه، والفئة الثالثةT/L بـ550 ألف جنيه في السوق المحلية؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامات التجارية شيفروليه، وأوبل، وإم جي في مصر.
وأكد عضو رابطة تجار السيارات أن السيارة أوبل جراند لاند تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 163 حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.
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التعليقات على عاجل.. تعرف على سعر أوبل جراند الجديدة في سوق السيارات
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