"مايكروسوفت" تزيح "آبل" عن عرشها

أزاحت شركة "مايكروسوفت"، شركة "آبل" عن عرشها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية يوم الجمعة، إذ تراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة "آيفون" بنحو اثنين بالمئة.
وعانت "آبل" من تراجع بقيمة ستة مليارات دولار في مبيعاتها في الفصل المالي الرابع بسبب استمرار مشكلات عالمية في سلاسل الإمداد ما أدى لتفويتها توقعات من "وول ستريت".
وحذر رئيس الشركة تيم كوك من أن أثر ذلك سيتفاقم في مبيعات الربع الحالي المليء بالعطلات.
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