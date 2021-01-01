"مايكروسوفت" تزيح "آبل" عن عرشها

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › "مايكروسوفت" تزيح "آبل" عن عرشها

صورة الخبر: "مايكروسوفت" تزيح "آبل" عن عرشها
"مايكروسوفت" تزيح "آبل" عن عرشها

أزاحت شركة "مايكروسوفت"، شركة "آبل" عن عرشها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية يوم الجمعة، إذ تراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة "آيفون" بنحو اثنين بالمئة.

وعانت "آبل" من تراجع بقيمة ستة مليارات دولار في مبيعاتها في الفصل المالي الرابع بسبب استمرار مشكلات عالمية في سلاسل الإمداد ما أدى لتفويتها توقعات من "وول ستريت".

وحذر رئيس الشركة تيم كوك من أن أثر ذلك سيتفاقم في مبيعات الربع الحالي المليء بالعطلات.

وتراجع سهم "آبل" 1.8 بالمئة مسجلا 149.80 دولار بما يعطي الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.48 تريليون دولار.

وفي المقابل، ارتفع سهم "مايكروسوفت" عملاق البرمجيات 2.2 بالمئة لمستوى قياسي مرتفع مسجلا 331.62 دولار، بما أنهى الجلسة بمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.49 تريليون دولار.

وشهد سهم "مايكروسوفت" هذا العام ارتفاعا بنسبة 49 بالمئة حتى الآن مدعوما بطلب قوي وقت الجائحة على خدماتها للحوسبة السحابية بما عزز المبيعات بقوة. أما سهم "آبل" فقد ارتفع 13 بالمئة فقط هذا العام حتى الآن.

المصدر: المدار

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "مايكروسوفت" تزيح "آبل" عن عرشها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72737

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager