

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد.. والبنك الأعلى سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد.. والبنك الأعلى

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر، على مستوى البنوك العاملة بمصر.



ووفقاً للبنك المركزي المصري فإن متوسط سعر صرف الدولار بلغ 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.



وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر".

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وبلغ سعر الدولارمقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.وسجل سعر الدولار نحو 15.55 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المتحد، HSBC، قطر الوطني الأهلي QNB، الاسكندرية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني NBK، المشرق، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، المصري الخليجي، البركة، بلوم، العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول".وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني.أعلي سعر لـ الدولاروسجل أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي.