

بعد تراجعه أمس.. استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد بعد تراجعه أمس.. استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر، بعد تراجعه أمس بمتوسط جنيهين اثنين على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.



ووفقا لموقع إيجيبت جولد برايس سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر تداولاً نحو 780 جنيها للشراء .



وسجل سعر الجرام من عيار24 الأعلي فئة بين أعيرة الذهب نحو 891 جنيها .

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في حيث بلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 669 جنيها .وبلغ سعر الجرام من عيار14 الأدني فئة نحو 520 جنيها للشراء.وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6240 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.723 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 891.43 ألف جنيه.أسعار الذهب اليوم بالمصنعيةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.